População de Leiria, Alcobaça e Pombal recebe apoio emocional gratuito

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) vai prestar apoio emocional, gratuito, à população que se sinta afetada pelo contexto da pandemia da Covid-19. Os pedidos de ajuda devem ser enviados por email ou feitos através de telefone, para que possam ser encaminhados para os profissionais de saúde mais indicados.

Empenhado em contribuir para restabelecer o bem-estar da população, o CHL pretende, assim, prestar apoio a pessoas que estejam a passar por "situações de ansiedade, insegurança, medo e desesperança". A intenção é impedir que desenvolvam patologias mentais mais graves, como depressões, ou que conduzam a tentativas de suicídio.

"O apoio emocional à população será prestado por uma equipa composta por profissionais da área da saúde mental", sob coordenação do diretor do Serviço de Psiquiatria do CHL, Cláudio Laureano, informa o CHL, em comunicado. Médicos psiquiatras, psicólogos e enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental estão disponíveis para ajudar os utentes dos hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal que integram o CHL.

Os pedidos de apoio devem ser efetuados através do mail covid19.promoversaudemental@chleiria.min-saude.pt, ou pelo telefone 244 817 090, entre as 9 às 13 horas e entre as 14 e as 17 horas.