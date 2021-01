Primeiro bebé a nascer em Leiria é uma menina

A.B. Hoje às 19:00 Facebook

Alícia é o nome do primeiro bebé do ano em Leiria. Nascer esta sexta-feira, às 11.21 horas, com 3.445 quilogramas, no hospital local.

O primeiro filho de Patrícia Pereira, 30 anos, residente em Vermoil, no concelho de Pombal, nasceu de parto normal, ao fim de 40 semanas e um dia de gestação.

A mãe estava muito feliz e explicou que tanto a gravidez como o parto correram "muito bem". Só lamenta que o acompanhamento do pai de Alícia não tenha sido tão próximo, devido à pandemia. Contudo, assistiu ao parto.

Se clinicamente estiver tudo bem, a mãe e a criança deverão ter alta hospitalar amanhã.