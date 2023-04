Prisão de Leiria vai criar grilos para produção de farinha

Maria Anabela Silva Hoje às 20:41 Facebook

Primeira unidade licenciada destinada à alimentação humana. Receitas irão financiar a reintegração social de jovens reclusos.

A primeira unidade licenciada no país para a criação de grilos destinados à alimentação humana foi inaugurada, esta quarta-feira, no Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens (EPLJ). Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, este é um projeto que procura casar a sustentabilidade ambiental e a reinserção de reclusos, com as verbas resultantes da venda dos insetos, destinados ao fabrico de farinha, a serem canalizadas para o apoio à reintegração dos jovens.

Diogo Lopes, de 19 anos, é um dos 16 reclusos envolvidos no projeto. Conta que irá ajudar na alimentação dos grilos e que tem participado em várias atividades de capacitação e de desenvolvimento pessoal. "Tenho aprendido sobre grilos, mas também sobre empreendedorismo e inglês", revela o jovem, que acredita que está a "ganhar ferramentas" que lhe poderão ser úteis quando, dentro de 10 meses, sair da prisão.