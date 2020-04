Produtos agrícolas de Leiria vão chegar a quem mais precisa com o apoio do município

Hoje às 14:17 Facebook

O objetivo do projeto TAL - Terra Alimenta Leiria, lançado esta quarta-feira, pela Câmara de Leiria, é que os produtos sejam adquiridos a preço previamente estipulado e, posteriormente, distribuídos pelas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e famílias do concelho com necessidades identificadas, sendo expectativa do município a obtenção de cerca de 10 toneladas de produtos frescos.

A iniciativa da autarquia, associada ao mercado municipal, pretende aproximar produtores agrícolas e IPSS, através da aquisição e distribuição de bens. Por um lado, são apoiadas "as IPSS e famílias sinalizadas, facilitando-se a aquisição de produtos frescos e contribuindo para minimizar o impacto da pandemia da Covid-19", refere o município, em comunicado. Por outro, dá-se aos produtores locais "a oportunidade de rentabilizarem o seu esforço e trabalho, tendo em conta o encerramento ou a redução de horário de mercados e feiras".

