Professora de Leiria infetada preocupa pais de 600 alunos

Uma professora da escola-sede do Agrupamento de Escolas dos Marrazes, em Leiria, está infetada com Covid-19. Tinha três turmas e frequentava o bar e outros espaços comuns do estabelecimento com 600 alunos.

A notícia foi comunicada aos pais no sábado à noite. O diretor do agrupamento, Jorge Brites, disse ao JN que a docente em causa esteve na escola pela última vez na sexta-feira e que, três dias depois, comunicou que não se apresentaria ao serviço por estar "febril". Contactou ainda a Linha Saúde 24, para reportar a situação.

O diagnóstico de contágio por coronavírus e o internamento da professora de Leiria foram comunicados ao diretor pelo centro de saúde. Jorge Brites desconhece, contudo, a evolução do estado clínico da docente: "Ainda não consegui contactar com ninguém da família."

A preocupação em assegurar que todos se encontravam bem de saúde levou o responsável escolar a pedir aos diretores de turma para informarem os encarregados de educação. "Qualquer sintoma que possa indiciar uma infeção respiratória e que esteja associada a febre (temperatura corporal superior a 37,5 graus), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar) deve ser de imediato comunicado à linha SNS24, através do número 808 242 424", lê-se no email.

"A bem da transparência, a comunidade educativa tem de estar informada", justificou o diretor do agrupamento. Ao longo deste domingo, foi contactado por "poucos" encarregados de educação, para saber se deviam seguir algum procedimento especial, além das indicações que constavam em anexo. "Aconselhei apenas vigilância ativa permanente e muita atenção a qualquer sintoma", disse.

"Atendendo ao tempo que já passou, estamos na expectativa que vá correr tudo pelo melhor", afirmou Jorge Brites. A presidente da Associação de Pais, Ivana Santos, confirma ter indicações de que os alunos se encontram bem de saúde. "As pessoas estão muito preocupadas, como é óbvio. Eu própria também", confessou ao JN. "Temos de manter a calma e esperar."