Programa Au pair: conhecer o mundo a tomar conta de crianças

Ana Moniz, 27 anos, teve duas experiências inesquecíveis como au pair. Em 2018, morou três meses com uma família na China e um ano com outra família nos Países Baixos. Em troca de tomar conta de crianças, aprendeu outras línguas, conheceu outras culturas e viajou até mais oito países.

A oportunidade foi concedida pela VidaEdu, através do Programa Au Pair, que existe em Portugal há mais de 12 anos e tem acordo com 29 países. Nos últimos quatro proporcionou intercâmbios culturais a 179 jovens. A pandemia fez baixar a procura mas, ainda assim, este ano pelo menos 26 jovens portugueses tiverem esta experiência.

"Queria conhecer outras culturas por dentro. Ir viver com outras famílias, conviver com elas e ter os seus hábitos", explica Ana Moniz ao JN. A terapeuta da fala de Leiria adiou a entrada no mercado de trabalho e partiu à aventura para a China.