Projeto que leva música a pessoas em fim de vida regressa a Leiria em setembro

Pela primeira vez, ao fim de cinco anos de existência, o "Aqui Contigo" tem financiamento - 92.500 euros - para 24 meses. O projeto de musicoterapia leva som e afeto a pessoas em fim de vida, familiares e cuidadores, em Leiria.

As atividades no terreno arrancam nas próximas semanas, anunciou esta segunda-feira a SAMP - Sociedade Artistica Musical dos Pousos, responsável pelo projeto "Aqui Contigo", agora cofinanciado pelo POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, através da iniciativa Portugal Inovação Social, que mobiliza verbas do Fundo Social Europeu.

Os parceiros do Aqui Contigo são o Centro Hospitalar de Leiria, a Câmara Municipal de Leiria, a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e a Junta de Freguesia do Arrabal.

