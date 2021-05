Rapaz de 14 anos morre atingido por baliza em colégio de Leiria

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Um jovem de 14 anos morreu, nesta terça-feira, depois de ter sido atingida por uma baliza no Colégio Conciliar Maria Imaculada, na Cruz d'Areia, em Leiria.

De acordo com o "Jornal de Leiria", o INEM foi contactado, pelas 16.45 horas, para socorrer um rapaz de 14 anos. "Terá ocorrido a queda de uma baliza em cima da vítima", disse ao semanário fonte do Instituto, que acionou para o local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Leiria, a ambulância e psicólogos.

A vítima foi transportada em manobras de reanimação para a urgência hospitalar, onde chegou já sem vida, confirmou fonte do Centro Hospitalar de Leiria à agência Lusa.

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, deslocou-se ao local do acidente.