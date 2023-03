Salário de padre acima do tabelado gera polémica na paróquia dos Milagres

Maria Anabela Silva Hoje às 08:43 Facebook

Está instalada a polémica na paróquia dos Milagres, em Leiria, devido ao salário do sacerdote.

Seis elementos do Conselho Económico (CE), que foram alvo de um processo de destituição movido pelo bispo, D. José Ornelas, por "quebra de confiança", vão avançar com uma participação ao Ministério Público. Os queixosos querem ver esclarecidas as verbas recebidas pelo padre, acima do que está tabelado pela diocese. O sacerdote, há 27 anos na paróquia, diz-se de "consciência tranquila" e garante que as contas "são do conhecimento" da diocese.

O caso chegou ao conhecimento do bispo este mês, após elementos do CE agora destituído terem participado numa formação promovida pela diocese. Segundo contam, constataram que o salário recebido pelo pároco estava acima do estipulado pela diocese (mais 320 euros) e que lhe eram pagas despesas relacionadas com a residência, como água, luz, aquecimento e televisão, que, de acordo com o regulamento da Administração dos Bens da Igreja, não deviam ser custeadas pela paróquia.