Sapadores sem farda por causa solidária

Aumento de problemas do foro mental justifica apoio da corporação de Leiria à associação Mulheres Século XXI.

Doze elementos dos Bombeiros Sapadores de Leiria decidiram despir a farda para angariar fundos para a Mulheres Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres. O calendário de 2022, em que cada bombeiro está associado a um mês, custa cinco euros e estará disponível em breve.

"A ideia surgiu durante a pandemia, devido ao acréscimo significativo de ocorrências relacionadas com alterações psicológicas e agressões no seio familiar e na rua", explica ao JN Gonçalo Esteves, 30 anos, mentor da iniciativa. E conta que a ideia do calendário solidário surgiu em 2019, mas ainda não tinham identificado a causa a apoiar. Após notarem o impacto negativo da pandemia, entenderam que a Mulheres Século XXI seria a associação ideal, "porque dão a mão a esse tipo de pessoas".

"Lancei o desafio aos meus colegas e todos aceitaram, mas foi preciso fazer uma triagem, pela pré-disposição física", conta.

A primeira tiragem do calendário, suportada pelo Município de Leiria, será de 1500 exemplares. Se a aceitação for boa, está prevista a impressão de mais. Em três dias, uma das fotografias que utilizaram para divulgar a iniciativa nas redes sociais teve 70 mil visualizações.