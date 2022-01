Semana extra de férias aproveitada para treinar a tabuada e brincar

Alexandra Barata Hoje às 15:37 Facebook

Os alunos do 1º Ciclo regressaram, esta segunda-feira, às aulas, para iniciar o segundo período uma semana depois do calendário habitual, para evitar a propagação do vírus, após as festas de Natal de passagem de ano.

Ficar a tomar conta das filhas, de 8 e 6 anos, mais uma semana, não constituiu um problema para Rui Carvalho, 38 anos, por se encontrar desempregado. Consciente da importância de se protegerem da pandemia, diz que passaram a maior parte do tempo em casa.

Liliana, a filha mais velha, esteve a fazer os trabalhos de casa e a estudar a tabuada, e o resto do tempo foi aproveitado no computador e a brincar com a irmã mais nova, Bárbara, às cozinheiras e às professoras.

Rui esclarece, contudo, que, após dois confinamentos, em 2020 e em 2021, também aproveitaram para passear, andar de trotineta e de overboard. "Sentimos necessidade de espairecer e desanuviar. Se estivermos sempre fechados, estamos sempre a pensar e a cansar o cérebro."

Favorável ao prolongamento da pausa letiva do Natal, Rui acredita que, desta forma, todos ficaram mais salvaguardados, pois houve tempo para fazer mais testes e impedir eventuais contágios.

Hoje, quando chegou à Escola Branca, em Leiria, Liliana estava de máscara, apesar de ser obrigatório apenas a partir dos 10 anos. Assim que surgiram os primeiros casos de infeção, o pai pediu-lhe que a passasse a usar sempre. Na sala de aula e nos intervalos.

Dos quatro elementos da família, só Rui e a filha mais nova escaparam à Covid-19. A mulher, Tânia, esteve infetada, em dezembro de 2020, e passou um mau bocado. "Ficou com dores nos pulmões e teve muita tosse."

"Agora, sente-se um bocadinho melhor, mas ficou com algumas mazelas, porque lhe atacou mesmo a sério os pulmões, e esteve sem paladar e sem cheiro", conta o marido. No mês seguinte, em janeiro de 2021, foi a vez de Liliana. Contudo, não teve sintomas, nem ficou com sequelas.