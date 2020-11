Sobe para sete o número de mortes por covid em surto no Hospital de Leiria

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

O número de doentes que morreram infetados com covid-19 na sequência do surto no Serviço de Medicina II do Hospital de Leiria subiu para sete, afirmou este sábado fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

"Relativamente ao surto na Medicina II, os dados atuais são 18 profissionais infetados e 18 doentes, dos quais sete óbitos", disse a mesma fonte.

No domingo, a instituição informou que 15 profissionais de saúde e 12 utentes daquele serviço estavam infetados com o novo coronavírus.

"Há um surto no Serviço de Medicina II do hospital e 15 profissionais de saúde e 12 utentes estão infetados", declarou na altura fonte hospitalar, esclarecendo que a origem do surto e a cadeia de transmissão eram desconhecidas, mas estavam a ser averiguadas.

Já na quarta-feira, foi anunciado que três doentes internados naquele serviço morreram infetados com o novo coronavírus, num surto que tinha contagiado outros 16 utentes e 15 profissionais de saúde.

Estes três doentes tinham entre 74 e 90 anos, esclareceu a fonte.

Na sexta-feira, o CHL adiantou que o número de óbitos tinha aumentado para seis.

"No âmbito do surto na Medicina II, mantemos os números de profissionais infetados (15) e em isolamento (14), e temos 18 doentes, dos quais seis faleceram", afirmou a mesma fonte nesse dia.

O Centro Hospitalar de Leiria, que integra também os hospitais de Pombal e Alcobaça, suspendeu a entrada de acompanhantes, visitas e cuidadores até dia 14, justificando a decisão com o contexto da pandemia de covid-19.

O conselho de administração determinou como exceção "a entrada de um acompanhante, no horário em vigor (24/24h)", no Serviço de Pediatria, no Hospital de Santo André.

"Este acompanhante deve realizar teste SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no CHL", refere uma nota de imprensa da instituição divulgada no domingo, adiantando que na Urgência de Pediatria é igualmente autorizada apenas a entrada de um acompanhante.

Já na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos, também no Hospital de Leiria, "é também permitida a visita do pai durante o horário em vigor para a Torre Poente (19:00 às 20:00, às terças e quintas-feiras)".

Outra exceção é no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica, onde "é permitida a entrada de um acompanhante se a equipa clínica assim o entender, para o acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca".

"Estão também suspensas todas as atividades com entidades externas ao CHL, assim como estágios, previstos iniciar a partir de 02 de novembro", adianta o Centro Hospitalar.

Igualmente suspensa está a participação dos profissionais de saúde em cursos, seminários, encontros, jornadas ou ações de formação no estrangeiro, cerimónias religiosas nas capelas do CHL, consultas de preparação para o parto e o circuito de visita guiada pré-natal.