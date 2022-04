Surdos e língua gestual em debate online no Politécnico de Leiria

Encontro promovido por estudantes e docentes do Politécnico de Leiria quer sensibilizar para a inclusão e para a acessibilidade.

Os estudantes do 2º ano e duas docentes do mestrado em Comunicação Acessível da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria vão promover, na quarta-feira, às 19 horas, o debate online "Gestos com Voz", no âmbito do INclusive - Ciclos de Inclusão. Surdez e da língua gestual são os temas deste encontro, no mês em que se assinala o Dia Nacional da Educação dos Surdos.

Sérgio Peixoto, diretor artístico do projeto "Mãos que Cantam", e Joana Conde e Sousa, especialista em Língua Gestual Portuguesa (LGP) são os oradores convidados. Licenciado em Ciências Musicais, Sérgio Peixoto iniciou, em 2010, o "Mãos que Cantam", coro de pessoas surdas que utiliza a LGP e a música como forma de expressão artística. Em 2016, Peixoto criou um coro inclusivo com utentes e colaboradores do Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência Mira Sintra.

Joana Conde e Sousa é licenciada em Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa e mestre em Língua Gestual Portuguesa e Educação de Surdos. A frequentar um doutoramento em Linguística, é docente na Escola Superior de Educação de Coimbra, e tem 20 anos de experiência como intérprete de LGP.

Carla Freire refere que o INclusive - Ciclos de inclusão pretende "sensibilizar a sociedade" para as temáticas da inclusão e da acessibilidade. "Quem não está em contacto com estas questões, acaba por agir de forma errada ou usar terminologias desadequadas, porque não conhece, nem sabe como lidar ou como interagir", alerta.

"Estas ações são importantes para ajudarmos a sociedade a compreender que somos todos diferentes e que é importante respeitar essa diferença", acrescenta a coordenadora do mestrado em Comunicação Acessível. Os encontros decorrem sempre na primeira quinta-feira de cada mês e costumam ter a duração de uma hora. A inscrição é obrigatória. Em maio, a docente revela que o tema escolhido será a acessibilidade dos museus.