Surto no hospital de Leiria regista três mortes

Três doentes que estavam internados no Serviço de Medicina II no Hospital de Leiria morreram infetados com covid-19, num surto que contagiou outros 16 utentes e 15 profissionais de saúde.

"Há três mortes e 16 doentes infetados no Serviço de Medicina II, onde foi detetado um surto de covid-19. Um dos doentes tem alta médica prevista para hoje", revelou fonte do Centro Hospitalar de Leiria, acrescentando que o número de profissionais de saúde infetados se mantém em 15.

Os doentes que morreram têm entre 74 e 90 anos, acrescentou a mesma fonte.

No domingo, a instituição informou que 15 profissionais de saúde e 12 utentes daquele serviço estavam infetados com o novo coronavírus.

No mesmo dia, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), de que faz parte o Hospital de Santo André, em Leiria, adiantou que "o surto foi sinalizado na noite de quinta para sexta" e "está controlado".