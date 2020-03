Tem uma casa vazia? Enfermeiro do Hospital de Leiria pede alojamento para profissionais de saúde

Hoje às 18:38 Facebook

Seguindo o exemplo de outras regiões do País, também em Leiria surge o apelo para a criação de uma rede de suporte a médicos, enfermeiros e auxiliares. Um enfermeiro do Hospital de Leiria publicou no Facebook o pedido: "Imóveis para alojar profissionais de saúde que precisem de se isolar da família por risco de contágio das mesmas".

Na publicação divulgada na rede social, David Gonçalves fala da decisão que os trabalhadores do setor da saúde enfrentam: "Neste momento de luta contra o Covid-19, nós profissionais de saúde, debatemo-nos com uma realidade terrível que é o que, e como fazermos para evitar que as nossas famílias corram o risco de eventual contágio, causado pelo facto de, no fim de uma jornada de trabalho, apesar de todos os cuidados, regressarmos a casa!"

