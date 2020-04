Tem uma loja em Leiria? Há um projeto que lhe pode interessar

Alexandra Barata Hoje às 17:13 Facebook

O Município e a Startup Leiria estão a desenvolver a plataforma digital Leiria ​​​​​​​Market, através da qual os agentes económicos da região podem colocar bens e serviços à venda online.

Disponível no endereço www.leiriamarket.pt, pretende ser uma "montra gigante da economia de Leiria", explica a Autarquia em comunicado.

Os comerciantes e os prestadores de serviços podem utilizar esta plataforma, a título gratuito, até ao final do ano, para apresentarem bens e serviços para venda. E os consumidores podem encomendar o que necessitarem e pagar diretamente no site. As entregas serão feitas em casa.

"Dar maior visibilidade aos produtos e serviços locais, digitalizar a economia local e impulsionar o grande potencial de negócio que oferecem as plataformas online, que têm registado grande crescimento a nível mundial, são objetivos deste projeto", refere o Município de Leiria.

Em fase de desenvolvimento, a plataforma Leiria Market está a convidar os operadores económicos a aderirem, para minimizarem o impacto negativo da pandemia Covid-19. A iniciativa tem o apoio da Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria e da Acilis - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria.

Restauração, pastelaria, cultura e lazer, tecnologia, desporto, moda, sapatos, ourivesaria e relojoaria, beleza e saúde, brinquedos e prendas, casa e jardim, e serviços são os setores de atividade referidos na plataforma.

"O Leiria Market será o ponto de encontro online de Leiria, onde todas as áreas de atividade se cruzarão e estarão à distância de um clique", afirma Catarina Louro, vereadora do Desenvolvimento Económico. "Sem sair de casa, terá acesso às modas da última coleção, aos equipamentos eletrónicos de que precisa, e a muito mais. Faça as compras em família e receba-as em casa", lê-se no site do projeto.