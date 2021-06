Teto das urgências do hospital de Leiria caiu devido ao mau tempo

Alexandra Barata Hoje às 10:24 Facebook

O teto da Urgência Geral do Centro Hospitalar de Leiria caiu, na madrugada desta quarta-feira, devido ao mau tempo.

Segundo apurou o JN junto de três fontes, o acidente obrigou a evacuar todos os doentes das áreas verde e amarela para os corredores e o INEM recebeu indicações para desviar as ambulâncias para outros hospitais.

A explicação avançada ao JN é que o mau tempo, aliado a problemas no escoamento da água no telhado, terá ainda afetado a área de doentes covid-19, onde começou a chover, pelo que foi acionado o Plano de Emergência do hospital.

O Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria e os Bombeiros Sapadores de Leiria não foram contactados para apoiar a operação de evacuação, já que esse trabalho foi assegurado pela equipa de manutenção do Centro Hospitalar de Leiria.

Desconhece-se se o incidente provocou feridos.

O JN tentou ouvir a administração da unidade hospitalar, mas ainda não obteve resposta.