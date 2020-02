Hoje às 18:31 Facebook

Já são quatro serviços a disputar o mercado de entrega de refeições em Leiria: Uber ​​​​​​​Eats, Glovo, Pede & Come e Comidas.pt. Saiba quanto ganham os estafetas.

Mais do que moda, uma tendência. Encomendar comida através de aplicações para dispositivos móveis está cada vez mais fácil em Leiria, com a chegada da Uber Eats, em novembro, da Glovo, já este mês, e da Comidas.pt, nos últimos dias. Passam a disputar um mercado onde já operava o serviço local Pede & Come.

