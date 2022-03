Viagem aos bastidores das bandas de Leiria

Projeto "A Música dá Trabalho" inclui dez concertos em escolas do concelho. Alunos desafiados a subir ao palco.

Bruno, João, Miguel, Carolina e Sasha não imaginavam que iriam ter a oportunidade de tocar instrumentos dos Whales, quando a banda foi dar, na passada segunda-feira, um concerto ao Centro Escolar da Barreira, em Leiria, onde estudam 222 alunos do 1. º Ciclo. O desafio para mostrarem os dotes musicais foi lançado por Gui Garrido, programador cultural envolvido na iniciativa A Música dá Trabalho, que selecionou as cinco crianças entre as dezenas que puseram o braço no ar.

Já em palco, Bruno ficou tão atrapalhado que pôs as mãos na cabeça e depois no rosto, até finalmente as pousar no teclado do sintetizador. "Não é o piano em que estou habituado a tocar", justificou ao microfone. "Uma salva de palmas", gritou Gui Garrido, incentivando a criança a iniciar o espetáculo. Convidado a juntar-se ao colega, João não se deixou intimidar. Sentou-se à bateria e começou a tocar de imediato. Depois, foi a vez de Miguel e de Carolina substituírem Bruno no teclado, e de Sasha testar a bateria.