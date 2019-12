Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras de requalificação do IC2, entre Leiria e a Boa Vista, estão a obrigar a desviar o trânsito daquela via pelo centro da localidade, provocando grande lentidão no tráfego.

As filas de trânsito, no sentido sul-norte, têm início junto à nova rotunda norte de Leiria, no IC2 e prolongam-se para norte da Boa Vista.

Leia mais em Jornal de Leiria