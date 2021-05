Autarca da Marinha Grande retira confiança a vice após notícias sobre candidatura pelo PSD

Alexandra Barata Hoje às 11:16 Facebook

Carlos Caetano foi exonerado esta sexta-feira do cargo de vice-presidente da Câmara da Marinha Grande e deixou de exercer as funções de vereador a tempo inteiro, por quebra de confiança política.

A presidente do Município, Cidália Ferreira, justificou a sua tomada de posição, em comunicado, com o facto de Carlos Caetano ter sido anunciado, esta semana, como cabeça de lista do PSD às autárquicas, quando integrava o executivo socialista.

O cargo de vice-presidente passou a ser ocupado por Célia Faustino Guerra, a terceira vereadora eleita pelo PS, há quatro anos. O restante executivo é constituído por Alexandra Dengucho, da CDU, Aurélio Ferreira, do Movimento pela Marinha (MPM), Lara Lino, da CDU, e Ana Isabel Monteiro, do MPM.

Cidália Ferreira passa a acumular as pastas do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, Sistemas de Informação Geográfica e Fiscalização Municipal e ainda as Obras Públicas, que tinham sido confiados Carlos Caetano.

Já Célia Guerra junta aos seus pelouros os Edifícios e Equipamentos Municipais, Infraestruturas e Redes Municipais, Equipamento Rural e Urbano, assim como os Transportes e Comunicações, Ambiente, Serviços Médico-Veterinários e Apoio Técnico e Logístico, que estavam sob alçada de Carlos Caetano.

O JN tentou ouvir a presidente do Município, sem sucesso.