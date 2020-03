Câmara da Marinha Grande leva alimentos e medicamentos a idosos e doentes

Alexandra Barata Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Linha de apoio atendida pelo Serviço Social dirigida a maiores de 70 anos e doentes crónicos. Serviços prestados incluem deslocações dentro do concelho.

O Município da Marinha Grande criou uma linha de apoio a doentes crónicos e a cidadãos com mais de 70 anos em isolamento, impedidos de se deslocarem à rua, com uma "situação económica desfavorecida" ou sem apoio familiar direto. A intenção é contribuir para a satisfação de necessidades básicas, tais como a aquisição de alimentos e de medicamentos, explica um comunicado da Autarquia.

A iniciativa "Não deixamos ninguém para trás" envolve ainda as Juntas de Freguesia e as associações do concelho, na prestação destes serviços gratuitos. O Município admite ainda a possibilidade de assegurar o transporte destas pessoas dentro do concelho e dá como exemplo a deslocação até casa de familiares.

Os munícipes que reúnem as condições estabelecidas e que necessitem de ajuda devem contactar a linha de apoio do Serviço Social da Câmara Municipal da Marinha Grande, através do telefone 244 573 300 (opção 5), de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 16 horas. A medida é justificada com a pandemia do coronavírus e com o "dever especial de proteção determinado pelo Governo".