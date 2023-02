Colisão frontal deixa de luto famílias da Batalha e Marinha Grande

O condutor de um automóvel e uma bebé de 3 meses, que faleceram este domingo, numa colisão frontal, na zona da Praia das Pedras Negras, Marinha Grande, residiam na Batalha. O motorista do ligeiro de mercadorias, que também morreu no acidente, residia na Marinha Grande, revela ao JN fonte da GNR de Leiria.

O sinistro provocou ferimentos graves ainda a um rapaz de 9 anos, da Batalha, que foi transportado pelos Bombeiros da Marinha Grande para o Hospital de Santo André, em Leiria. A bebé foi levada pelos Bombeiros de Vieira de Leiria para a mesma unidade de saúde, onde viria a falecer.

Fonte da GNR de Leiria adianta ainda que todas as vítimas são de nacionalidade portuguesa e que o condutor do ligeiro de mercadorias, de 58 anos, viajava sozinho. No ligeiro de passageiros seguia o condutor, de 31 anos, e, ao que tudo indica, a mulher, que sofreu ferimentos ligeiros, e os dois filhos, o rapaz de 9 anos e a menina de 3 meses.

PUB

O acidente ocorreu na Estrada Atlântica, na zona da Praia das Pedras Negras, onde existem muitas curvas, pelo que a fonte da GNR acredita que um dos condutores se desviou para a faixa contrária, provocando a colisão frontal. As duas vítimas mortais vão ser submetidas a testes de álcool e de drogas, para averiguar se conduziam sob o efeito destas substâncias.

Uma equipa de peritos deslocou-se ao local esta manhã para "retirar mais dados e tentar perceber a dinâmica do acidente", explica a mesma fonte. De seguida, será aberto um inquérito-crime, obrigatório sempre que há vítimas mortais, cujas conclusões serão enviadas para o tribunal.

A Estrada Atlântica esteve cortada algumas horas. Contudo, como foi dado o alerta do acidente às 19.41 horas, a fonte da GNR diz que causou pouca perturbação no trânsito, pois, sendo uma estrada de acesso às praias, a circulação de automóveis já era reduzida.