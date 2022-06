Impressão em 3D permite criar paragem de autocarro em 18 horas

Alexandra Barata Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRSP) do Politécnico de Leiria criou um módulo de uma paragem de autocarro, com cerca de 350 quilogramas, através de impressão 3D, em apenas 18 horas, revela ao JN Artur Mateus - subdiretor do CDRSP e coordenador do projeto pelo Politécnico de Leiria.

"Provavelmente, é a maior peça feita por impressão 3D em Portugal, com um sistema de extrusão nacional", acredita Artur Mateus. "As tecnologias de fabrico aditivo permitem a personalização, através da criação de peças únicas, em pequenas quantidades, sem usar moldes", explica.

Além do módulo de uma paragem de autocarro, desenhado por uma empresa de design, o CDRSP usou esta tecnologia para fabricar dois bancos em cimento, e um com incorporação de pneu reciclado.