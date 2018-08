Hoje às 18:43 Facebook

O Município da Marinha Grande alerta que as águas junto à foz do rio Lis, em Vieira de Leiria, e do Ribeiro de São Pedro, em São Pedro de Moel, são impróprias para banhos.

Na sequência de uma comunicação da Unidade de Saúde Pública (USP) à Câmara Municipal da Marinha Grande, a autarquia apela à população para não utilizar essas duas zonas para banhos.

