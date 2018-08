Ferro, suor e tupperwares de pescada

Hoje às 15:32 Facebook

Estes homens e mulheres são exemplos de determinação. Passam longas horas no ginásio e controlam absolutamente tudo o que comem em nome do corpo perfeito.

É quase improvável cruzar-se com ele na rua e não reparar no volume dos seus braços. Mas o que muitos não saberão é que, maior do que os seus músculos, é o tamanho da sua determinação. Pedro Jesus, programador de moldes natural da Marinha Grande, tem 37 anos e compete há quatro em provas de culturismo. Pesa atualmente 93 quilos, sensivelmente mais 30 do que quando começou a frequentar ginásios.

