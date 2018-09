Padre encontrado morto em praia da Marinha Grande

06 Junho 2018 às 17:54 Facebook

O corpo de um padre foi, esta quarta-feira de manhã, encontrado numa praia do concelho da Marinha Grande, sem indícios de crime.

Segundo disse à agência Lusa a Polícia Marítima da Capitania da Nazaré, o alerta para a presença do corpo na praia das Valeiras, a sul de S. Pedro de Moel, foi feito às 9.30 horas por um pescador, informando que estava um corpo no areal.

Quatro operacionais e duas viaturas da Polícia Marítima foram ao local.

Após ordem do Ministério Público para levantamento do corpo, este foi reencaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria.

De acordo com a Diocese de Leiria - Fátima, o corpo é do padre que estava em funções na paróquia da Maceira, no concelho de Leiria.