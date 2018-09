Rafael Cardeira acelera pelo Sporting

05 Junho 2018 às 17:42 Facebook

Twitter

O piloto da Marinha Grande Rafael Cardeira cumpre sonho de criança e passa a representar o clube do coração. No Renault Twingo RS com que irá participar no Campeonato de Portugal de Ralis exibirá o emblema de Alvalade.

"O sentimento só podia ser o melhor, ou não estivesse a assinar pelo clube do meu coração, do qual também sou sócio e adepto. Sempre sonhei, um dia, representar o Sporting CP na minha modalidade de eleição. Hoje, tornou-se uma realidade," afirmou Rafael Cardeira, de 26 anos.

Ler mais no Jornal de Leiria.