Trabalhador morre esmagado contra plataforma metálica

Um operário de 58 anos, de nacionalidade ucraniana, morreu na madrugada desta quinta-feira, vítima de acidente trabalho, quando procedia à montagem de uma estrutura metálica numa empresa da Embra, concelho da Marinha Grande.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, o acidente ocorreu às 05.45 horas . A vítima "estava a operar uma plataforma elevatória, a sete metros de altura, e ficou entalada entre a plataforma e a estrutura do edifício", adiantou a mesma fonte.

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria ainda tentou a reanimação do trabalhador, mas acabou por confirmar o óbito no local. O corpo foi transportado para o gabinete de Medicina Legal de Leiria, para ser autopsiado.

A PSP acompanhou as operações e irá agora proceder a averiguações para apurar as causas do acidente. Espera-se também a visita ao local do acidente dos inspetores da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).