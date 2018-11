Hoje às 18:52 Facebook

Cerca de metade das pessoas acompanhadas pela Adeser II sofrem de doença mental. Além da genética, a exposição à violência é uma das causas do problema.

Especialmente orientada para o acompanhamento psicossocial de crianças e jovens, mas com intervenção efetiva junto de pessoas de todas as faixas etárias, na Marinha Grande, a Adeser II alerta para as situações de violência doméstica, muitas vezes silenciadas, que se vivem no concelho.

