Vítima do fogo de 2017 vai fazer greve de fome

Alexandra Barata Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Casal com duas filhas viveu 14 meses sem luz e sem água. Em janeiro, foram acolhidos na Batalha.

Tatiana Sousa, 24 anos, vai entrar em greve de fome, sexta-feira, à porta do Palácio de Belém, como forma de protesto por não ter recebido apoio para reconstruir a casa onde morava em Vieira de Leiria, parcialmente destruída no incêndio de 15 de outubro de 2017. Desde janeiro, a jovem está a residir na Batalha, com o companheiro e com as duas filhas pequenas, depois de mais de um ano a sobreviver sem luz e sem água canalizada.

"Usaram a imagem da Tatiana e das meninas para a campanha "Portugal chama. Por si. Por todos". Para esse fim, fomos considerados vítimas, mas para nos pagarem os prejuízos já não somos vítimas", lamenta o companheiro, Artur da Mata, 50 anos. Depois de 14 meses a tomar banho de mangueira e a viver com apenas duas horas de luz por noite, à custa de um gerador emprestado, com que aqueciam a água do banho das filhas e confecionavam as refeições, o casal foi acolhido por uma família da Batalha.