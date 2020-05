Já pode visitar o Museu do Vidro sem sair de casa

Hoje às 15:15 Facebook

A Câmara Municipal da Marinha Grande acaba de lançar uma aplicação móvel - dísponível para dispositivos Android e iPhone - relacionada com o Museu do Vidro. Além de toda a informação e imagens relativas às peças e salas do Palácio Stephens, onde está instalado o espaço museológico, é possível percorrer o espaço em visitas de 360º, como se o visitante estivesse no local.

A presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Ferreira, explica o objetivo da aplicação sobre o Museu do Vidro que a autarquia acaba de lançar: "É mais uma forma de comunicar com os cidadãos e de divulgar este importante museu, que é o único a nível nacional a dedicar-se ao estudo da história do vidro".

