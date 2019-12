Hoje às 15:19 Facebook

Nadadores dos clubes do distrito de Leiria arrebataram um total de cinco medalhas.

O fim de semana passado foi particularmente ativo no que à natação diz respeito, com a realização em Felgueiras do Campeonato Nacional para juniores e seniores, em piscina curta. Destaque para Maria Amado, nadadora do Náutico da Marinha Grande, medalha de prata júnior, tanto nos 100 como nos 200 metros costas.

