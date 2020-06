Marinha Grande acolhe sem-abrigo na Casa 22

Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os primeiros habitantes da Casa 22, localizada no Bairro do Camarnal, deram entrada esta segunda-feira. O complexo habitacional tem como objetivo apoiar pessoas sem-abrigo na Marinha Grande, no âmbito da reabilitação e autonomização dos mesmos.

O Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22 resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Marinha Grande e a Associação Novo Olhar II.

A iniciativa tem como finalidade a prestação de apoio social a pessoas sem-abrigo e visa a melhoria das suas condições de vida, bem como o início do processo de inserção ou reinserção social e o acompanhamento técnico dos utentes.

Leia mais em Jornal de Leiria