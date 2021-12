Marinha Grande com quatro dias de testagem gratuita para residentes

JN/Agências Hoje às 17:54 Facebook

A Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, vai possibilitar aos residentes a testagem gratuita à covid-19 em quatro dias, para que a população possa viver a época natalícia com maior segurança.

Numa nota de imprensa, o município adiantou que "vai disponibilizar a realização gratuita de testes" ao novo coronavírus com teste rápido antigénio.

"A testagem será feita nos dias 10, 17, 23 e 30 de dezembro de 2021, na Marinha Grande e em Vieira de Leiria, em local e horário a definir", referiu a autarquia liderada por Aurélio Ferreira.

Segundo a Câmara, a iniciativa destina-se a pessoas residentes no concelho e, após a inscrição (em https://www.cm-mgrande.pt/p/testescovid), serão contactadas para marcação do horário do teste e "será disponibilizado um certificado de teste com o resultado".

"Esta medida pretende contribuir para que a população possa viver a quadra natalícia com maior tranquilidade e segurança, nomeadamente na utilização dos espaços comerciais do concelho", lê-se na nota de imprensa.

À agência Lusa, a vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Laura Baridó, explicou que, "com a capacidade de testagem da equipa, o planeamento é fazer-se 500 testes por cada dia, mas com a ressalva de que se houver uma afluência maior do que o previsto é aumentada a capacidade e o horário".

"A medida que instituímos nesta fase é com o intuito de possibilitar aos nossos munícipes que possam, de uma forma segura, recorrer ao comércio local, restauração, bares e discotecas, e eventos", afirmou Ana Laura Baridó, justificando a decisão também "com o facto de no concelho da Marinha Grande não haver nenhuma farmácia aderente ao programa de testes rápidos gratuitos".

A vereadora disse que "face às novas orientações resultantes do Conselho de Ministros e o concelho não ter resposta, a Câmara Municipal avançou para esta iniciativa".

Ana Laura Baridó, enfermeira de profissão, apelou ainda aos munícipes que "ajam com grande responsabilidade", assinalando que o número de infeções da covid-19 está a aumentar, pedindo "cuidados redobrados nos encontros familiares e o cumprimento das medidas de proteção".