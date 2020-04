Marinha Grande cria área dedicada à Covid-19 no centro de saúde

Alexandra Barata Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Os residentes no concelho da Marinha Grande com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus vão ser acompanhados no Centro de Saúde, onde foi criada uma Área Dedicada à Covid-19 (ADC), no final da semana passada.

"A ADC da Marinha Grande destina-se apenas a atendimento de utentes encaminhados pela Linha SNS 24 ou pela triagem na entrada do Centro de Saúde", esclarece a Autarquia em comunicado.

Quando os doentes chegam à unidade de saúde, devem dirigir-se à entrada principal, onde existe uma zona de triagem. Além de terem de responder a algumas perguntas sobre os sintomas que manifestam, é-lhes ainda medida a temperatura corporal.

As pessoas com sintomas são encaminhadas, pelo exterior do edifício, para uma tenda, onde têm de aguardar até serem atendidas por profissionais de saúde na ADC. Este espaço funciona entre as 8 e as 20 horas.

Organizada por profissionais de saúde do concelho, com o apoio do Município, da Proteção Civil e do Exército Português, a ADC é um "espaço completamente separado do atendimento aos doentes que não apresentem suspeitas de Covid-19".

Esquema dos locais de triagem e tratamento de pessoas com Covid-19 Foto: DR

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, existem 11 infetados com Covid-19 no concelho da Marinha Grande.