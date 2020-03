Marinha Grande garante refeições a crianças do escalão A

Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município da Marinha Grande anunciou que garante o fornecimento de refeições às crianças com escalão A dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo, mediante marcação prévia, até às 10 horas do próprio dia.

Os encarregados de educação dos alunos do escalão A pertencentes ao Agrupamento de Escolas (AE) Marinha Grande Poente podem levantar as refeições na Escola Secundária Acácio Calazans Duarte. Aos que frequentam o AE Marinha Grande Nascente, a entrega será feita na Escola Secundária Pinhal do Rei. Os do AE de Vieira de Leiria procedem ao levantamento na Escola Secundária Loureiro Botas.

Leia mais em Jornal de Leiria