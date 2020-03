Marinha Grande procura voluntários para apoiar população mais vulnerável

Alexandra Barata Hoje às 16:01 Facebook

A Câmara da Marinha Grande procura voluntários, entre os 18 e os 50 anos, para darem apoio a "cidadãos com doenças crónicas (devidamente atestadas) e a cidadãos em isolamento, sem apoio familiar direto, provocado pela pandemia de Covid-19, que não possam deslocar-se à rua e que vivam em situação económica desfavorecida", explica em comunicado.

"Este apoio pretende abranger a satisfação de necessidades básicas, designadamente no serviço de entrega de alimentos e de medicamentos, bem como outros apoios na implementação de medidas do Município (por ex. apoio ao centro de isolamento e quarentena)", acrescenta. A Bolsa MG Voluntários será, assim, articulada com o projeto linha MG Solidária.

Os interessados em integrar a Bolsa MG Voluntários devem contactar a linha de apoio do Serviço Social da Autarquia, através do telefone 244 023 738 ou preencher o formulário através desta ligação.