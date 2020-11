Marinha Grande tem um novo mural de arte pública

Hoje às 16:53 Facebook

A segunda intervenção artística do Festival Marinha Grande, Sopro: Arte Pública, chama-se Clarão e está concluída. Foi criada numa parede junto à esquadra da PSP da cidade.

A obra resulta da colaboração dos artistas Nuno Viegas, autor das mãos que detêm uma folha de papel, sobre a qual Ricardo Romero reproduziu uma fotografia de época, imagem histórica que evoca a tradição do vidro enquanto uma matéria-prima essencial para o desenvolvimento socioeconómico da Marinha Grande desde os seus primórdios até à contemporaneidade.

Do sopro do artesão que cria uma peça em vidro sai um pássaro, metáfora da importância do vidro e referência à natureza, que rodeia a cidade dos vidreros.

