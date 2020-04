Marinha Grande testa profissionais na "linha da frente"

Alexandra Barata Hoje às 20:01 Facebook

A Câmara Municipal da Marinha Grande iniciou a realização de 500 testes laboratoriais para apurar se existem profissionais do concelho na "linha da frente" infetados com Covid-19.

Colaboradores de lares, bombeiros voluntários e trabalhadores do Município estão entre os considerados prioritários.

O comunicado da Autarquia esclarece que, além destes profissionais, os testes serão feitos a colaboradores das restantes Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho com contacto direto com utentes, assim como aos profissionais da Unidade de Cuidados na Comunidade da Marinha Grande.

"O objetivo destes testes é detetar precocemente casos positivos e isolá-los, restringindo ao máximo a probabilidade de contágio, atendendo à vulnerabilidade dos utentes e dos residentes das instituições", justifica a presidente do Município, Cidália Ferreira. "Queremos garantir que a Marinha Grande está, dentro do humanamente possível, protegida contra esta pandemia".