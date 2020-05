Projeto "Todos Pela Marinha" pede donativos para apoiar quem precisa

Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Para ajudar as famílias e pessoas isoladas em situação de grande fragilidade económica, provocada pela pandemia da covid-19, várias instituições do concelho da Marinha Grande uniram-se no projeto "Todos Pela Marinha - Marinha Por Todos", com a colaboração do Rotary Club da Marinha Grande.

Através do site da iniciativa é possível ajudar e ser ajudado. Há uma área da página para registo de pedidos de apoio e outra para receber contributos, que podem ser produtos alimentares, bens básicos, donativos em dinheiro, assistência psico-social ou voluntariado para integrar equipas no terreno.

Personalidades e figuras públicas do concelho, nomeadamente os humoristas Jorge Mourato e Marco Horácio, juntam-se à causa na campanha "Pôr a máscara por quem precisa".

Leia mais em Jornal de Leiria