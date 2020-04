Rallye Vidreiro vai ter edição virtual

Hoje às 16:38 Facebook

O Rallye Vidreiro vai ter uma edição virtual, a decorrer entre os dias 1 e 3 de maio. Aproveitando a escalada das competições digitais na plataforma Dirt 2.0, disponível para PC, Playstation e Xbox, o Clube Automóvel da Marinha Grande preparou um rali de 12 especiais, que vai ser disputado em condições em tudo semelhantes às da prova real.

Ainda que a nona ronda da competição, disputada na região de Leiria e prevista para os dias 2 e 3 de outubro, não esteja, até ver, afetada pelas alterações de calendário, o Clube Automóvel da Marinha Grande decidiu seguir as pisadas do Azores Rallye e lançar uma prova virtual para tentar colmatar a ausência de ação. Em parceria com a Câmara Municipal da Marinha Grande e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o clube lançou a primeira edição do Virtual Rallye Vidreiro.

