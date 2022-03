Bairro de habitação jovem na Nazaré

Hoje às 20:14 Facebook

Câmara aprova projeto para 12 moradias em Fanhais

A Câmara da Nazaré, vai criar um bairro de habitação jovem na localidade de Fanhais, para atrair novo moradores para o concelho, divulgou esta quarta-feira autarquia.

O loteamento será "uma das primeiras respostas da câmara à necessidade de habitação para jovens no concelho", afirmou o presidente da autarquia, Walter Chicharro, após a aprovação do projeto, na última reunião do executivo.

O autarca explicou que o projeto se insere numa "estratégia de atração jovens ao concelho, nomeadamente numa localidade onde o envelhecimento da população residente é evidente".

De acordo com a Câmara, trata-se de uma operação urbanística "com condições diferenciadas que não está dentro da estratégia local de habitação, mas que acaba por servir à estratégia de atração e fixação de jovens, que se poderão candidatar à aquisição de casas no futuro loteamento".

O projeto prevê a construção de 12 moradias unifamiliares isoladas num loteamento com uma área total de 7466 metros quadrados, já dotado de infraestruturas elétricas e de comunicações, bem como de redes de águas, saneamento e pluviais.

As infraestruturas já se encontravam criadas porque a operação urbanística irá retomar um loteamento que já tinha sido projetado em 2008 pelo executivo da altura e que não chegou a ser concluído.

A Câmara avançou agora com a redefinição da área urbanizável "de acordo com os preceitos legais e regras urbanísticas em vigor" e irá reajustar as infraestruturas "à operação de loteamento atualizada" na qual falta "a rede de abastecimento de gás natural, a ser executada de acordo com o projeto a desenvolver", pode ler-se na página da internet da autarquia.

Os lotes serão atribuídos através de hasta pública, a lançar após a aprovação das normas do procedimento que estão a ser definidas pela Câmara.