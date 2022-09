Hoje às 17:17 Facebook

A Autoridade Marítima encontra-se esta sexta-feira à tarde a efetuar buscas por um homem francês, de 31 anos, desaparecido após ter sido arrastado por uma onda enquanto caminhava com uma mulher na praia do Norte, não vigiada, na Nazaré.

A mulher foi resgatada para terra por populares, tendo sido assistida pelos bombeiros. O alerta foi dado às 14 horas. As buscas, por via marítima e por terra, contaram com o apoio de uma aeronave da Força Aérea.