Encontrado corpo de cidadão francês arrastado pelo mar na Nazaré

O corpo do cidadão francês, de 31 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira após ter sido arrastado por uma onda, na praia do Norte, na Nazaré, foi encontrado esta terça-feira na praia do Areeiro, na Nazaré.

Na sequência de um alerta recebido pelas 14.46 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a Polícia Marítima, Bombeiros e INEM foram para o areal, confirmando-se o óbito, declarado pelo Delegado de Saúde.

A vítima foi levada pelo mar numa praia não vigiada quando caminhava com uma mulher, que foi resgatada para terra por populares, tendo sido assistida pelos bombeiros.