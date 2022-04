Autocarro que ardeu na A8 vinha de França com cidadãos de várias nacionalidades

Alexandra Barata Hoje às 16:17, atualizado às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação rodoviária está interrompida na Autoestrada 8 (A8), no sentido norte-sul, na sequência do despiste de um autocarro, que depois se incendiou, no concelho da Nazaré.

O corte da circulação rodoviária na A8, no sentido norte-sul, próximo de Valado dos Frades, na Nazaré, este domingo à tarde, foi provocado pelo despiste de um autocarro, que embateu no raide central e se incendiou, revelou ao JN Carlos Guerra, comandante do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria.

Apesar de desconhecer as causas do despiste, Carlos Guerra disse que o acidente provocou vários feridos ligeiros, que estão a ser triados pelo INEM para avaliar quais têm necessidade de receber assistência no hospital das Caldas da Rainha. "O autocarro ficou completamente destruído."

O veículo de transporte de passageiros era espanhol e tinha partido de Bordéus, em França, com destino a Lisboa. O comandante do CDOS adiantou ainda que as pessoas que viajavam no seu interior se reuniram no exterior, após o acidente, com os passageiros de outro autocarro que fazia a mesma viagem internacional, o que dificultou a contabilização dos feridos.

"São de nacionalidade indiana, nepalesa, paquistanesa, guineense e angolana", afirmou Carlos Guerra. "Mas não sabemos se são trabalhadores ou turistas". Estava ainda a ser apurada se havia necessidade de arranjar um meio de transporte para levar os passageiros do autocarro acidentado para Lisboa.

PUB

As operações foram acompanhadas pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré, aos quais se juntaram elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça. Após o trabalho de peritagem da GNR no local, a concessionária da A8 vai efetuar a limpeza da via, pelo que só depois a circulação será restabelecida. O alerta foi dado por volta das 14.30 horas.