Estica corda entre penhascos para passar ondas gigantes da Nazaré

Um jovem foi filmado a passar por cima das ondas gigantes da Nazaré, a caminhar num cabo estendido entre dois penhascos.

Um grupo de aventureiros esticou um cabo entre a Pedra do Guilhim e o penhasco da Praia do Norte, na Nazaré, afamada pelas ondas gigantes que trazem surfistas àquele ponto todos os anos.

O que fez Emerson Machado é diferente. Chamam-lhe "highlining" e é uma versão sobre a água de uma prática arriscada chamada "slacklining", um desporto de equilíbrio sobre um elástico fixo em dois pontos.

Os "slackliners" do coletivo "Western Riders", esticaram a corda e Ermeson Carvalho, de 28 anos, fez-se à aventura sobre as ondas gigantes, entre a Pedra do Guilhim e o penhasco da Praia do Norte.

A dado momento, põe-se de pé, confiante na corda de segurança que o manteve acima do abismo, antes de ser derrubado por uma onda.

"É um risco calculado, não somos tão doidos como à primeira vista parece", disse Emerson Machado, citado na imprensa internacional. "Na verdade, é tudo planeado ao mais pequeno detalhe", acrescentou.