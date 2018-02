Enguia europeia de elevado valor comercial apreendida na Nazaré

Joaquim Gomes Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu na Nazaré enguia europeia (meixão) correspondente a cerca de 100 mil espécimes, com valor de 7350 euros no mercado nacional, mas que poderá atingir 110 mil euros se tiver como destino final países asiáticos.

A enguia europeia (anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil ou meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução do número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie, segundo destaca a GNR.

Esta ação do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré da GNR levou ao confisco de 14 quilos e 700 gramas de meixão, na zona da Nazaré, no decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária no âmbito da "Operação Meixão", que decorre a nível nacional.

Foi fiscalizada uma viatura na Estrada Nacional 242, perto da Nazaré, que transportava 14,7 quilos de meixão e o suspeito constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e de residência, tendo o meixão sido devolvido ao seu habitat natural.