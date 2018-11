Paraquedista morre ao saltar de penhasco na Nazaré

Hoje às 14:50 Facebook

Um paraquedista de nacionalidade alemã morreu, esta segunda-feira, após uma queda de um penhasco na Nazaré.

O homem, com cerca de 50 anos, estava a saltar de um penhasco, junto à Praia do Norte, na Nazaré, adiantou fonte da Capitania do Porto da Nazaré, ao JN.

O alerta foi dado às 12.06 horas e para o local dirigiram-se elementos dos Bombeiros da Nazaré, da Polícia Marítima e do INEM confirmou fonte do CDOS de Leiria. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

O homem, praticante de Base Jumping, "saltou de um penhasco na zona do Sítio, mas o paraquedas só abriu já demasiado tarde e ele embateu nas pedras, a cerca de 20 metros da areia, ficando gravemente ferido", disse à Agência Lusa Paulo Agostinho, capitão do Porto da Nazaré.

A vítima "saltou em conjunto com um amigo português, praticante assíduo da modalidade naquele local, cujo salto correu sem qualquer problema", afirmou o comandante da Capitania da Nazaré.

Os amigos da vítima e praticantes da modalidade, que se encontravam no local, "estão a receber apoio psicológico através de especialistas da Polícia Marítima", adiantou ainda Paulo Agostinho.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, onde será autopsiado por determinação do Ministério Público, informou o comandante.