Paraquedista morre ao saltar de penhasco na Nazaré

Um paraquedista de nacionalidade alemã morreu, esta segunda-feira, após uma queda de um penhasco na Nazaré.

O homem, com cerca de 50 anos, estava a saltar de um penhasco, junto à Praia do Norte, na Nazaré, adiantou fonte da Capitania do Porto da Nazaré, ao JN.

O alerta foi dado às 12.06 horas e para o local dirigiram-se elementos dos Bombeiros da Nazaré, da Polícia Marítima e do INEM confirmou fonte do CDOS de Leiria. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiovascular.